Marinozzi: «Lukaku sposta, all’Inter serve alternativa. Strada corretta»

Lukaku, salvo ribaltoni nella giornata di domani, non sarà convocato da Inzaghi per Fiorentina-Inter (vedi articolo). Ospite dell’edizione di Campo Aperto su Sky Sport 24, il giornalista Marinozzi segnala i punti di forza e i possibili miglioramenti per la squadra di Inzaghi.

COL CENTRAVANTI O NO – Uno dei temi principali della giornata di oggi in chiave Inter è quando tornerà Romelu Lukaku, visto il nuovo – probabile – rinvio del ritorno in campo. Andrea Marinozzi dà una sua valutazione: «Quanto pesa averlo a disposizione? Continua a spostare tanto. Credo di sì, perché poi nell’Inter c’è stato un confronto diretto fra i calciatori che ci ha raccontato Alessandro Bastoni (vedi articolo). L’atteggiamento del gruppo era da migliorare, credo ora ci sia la strada corretta. Dal punto di vista del gioco l’Inter non si è mai smarrita, ora serve un’alternativa d’attacco perché Edin Dzeko non può giocarle tutte. Avere Dzeko come dodicesimo è una soluzione, Lukaku è un attaccante che in Italia ha sempre fatto la differenza e sposta tanto. Il gol di Lautaro Martinez allo Spezia è una fotografia dell’intesa con Lukaku, purtroppo l’infortunio è durato tanto. Adesso dovrebbe saltare anche la Fiorentina, ma cambia tanto avere Lukaku o no in Italia».