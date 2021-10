Marinozzi: «Lautaro Martinez leader. Rientro tardivo? Più facile gestirlo»

Andrea Marinozzi, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene Lautaro Martinez un giocatore fortissimo e bello da vedere. Inoltre, il telecronista ha detto la sua sulla gestione dei rientri tardivi dei sudamericani

LEADER − Marinozzi analizza la crescita di Lautaro Martinez: «Lui è leader, grande lavoro di Antonio Conte lo scorso anno. Non è facile giocare titolare nell’Argentina. Mi fa paura Lautaro Martinez, giocatore fortissimo e bello da vedere e non vorrei perderlo come altri in estate».

GESTIONE − Questo il pensiero di Marinozzi sui rientri ritardati dei sudamericani: «Credo sia più facile la gestione dei rientri tardivi con i cinque cambi. Poi Simone Inzaghi sa gestire bene i cambi come ha fatto a Sassuolo. Sicuramente capirà chi far partire titolare e chi far entrare. Credo che Inzaghi possa gestire il tutto con tranquillità».