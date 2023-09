Marinozzi: «Lautaro Martinez così forte da mettere in ombra Lukaku!»

Andrea Marinozzi presente dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo la forza di Lautaro Martinez, capace la scorsa stagione di mettere in ombra anche Romelu Lukaku.

IL MIGLIORE DELL’INTER – Andrea Marinozzi ha parlato così dell’attaccante argentino: «Lautaro Martinez anche la scorsa stagione ha messo in ombra Romelu Lukaku, non vorrei che anche questo abbia condizionato la scelta del belga di non ritornare all’Inter. Oggi è il giocatore principale di questa squadra. È uno dei migliori attaccanti in fase difensiva che ci sono in Europa, ci sono periodi dove non segna, ma lui è sempre presente».