Marinozzi: «Di Inzaghi visto subito rapporto coi giocatori. Normalizzatore Inter»

Marinozzi ha commentato Inter-Dinamo Kiev per Sky Sport e ha potuto notare le reazioni di Inzaghi in campo. In vista dell’esordio ufficiale il giornalista, ospite di “Calciomercato – L’Originale”, valuta l’inserimento del nuovo allenatore.

IL CAMBIO – Andrea Marinozzi vede Simone Inzaghi come l’uomo giusto al momento giusto per l’Inter: «In questo momento sì, visto che non c’è normalità fuori dal campo con la società. Sappiamo cosa sta succedendo: serve un normalizzatore, uno che sappia gestire il momento con la sua calma, la sua tranquillità e con le sue idee. Mi è piaciuto subito il rapporto con i giocatori, molto franco. Ho commentato l’ultima gara a Monza, non c’era pubblico e si sentiva: chiamava tutti i giocatori per nome ed era molto più carota che bastone. Forse in questo momento serve questo».