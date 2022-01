Marinozzi: «Inzaghi grande lavoro. Inter, una scelta in attacco»

Andrea Marinozzi ha parlato negli studi di Sky Sport 24 della situazione attuale in casa Inter e del lavoro di Simone Inzaghi. Il telecronista ha parlato anche delle necessità sul mercato dei nerazzurri.

SITUAZIONE NERAZZURRA – Queste le parole di Andrea Marinozzi sull’Inter: «Simone Inzaghi sta prendendo le misure, raggiungerà il suo obiettivo se continua a lavorare così. Quello che gli si poteva rimproverare era un po’ la gestione dei cambi, ma anche in questo è migliorato. L’Inter ha fatto benissimo ma sarà importante mantenere giocatori come Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. È impensabile ripartire sempre da zero. Per quanto riguarda l’attacco si potrebbe cercare un colpo alla Lautaro Martinez, come può magari essere Julian Alvarez. Un giovane da inserire e che possa diventare un’ottima plusvalenza in futuro».