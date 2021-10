Marinozzi: «Inzaghi deve gestire l’Inter sugli impegni. Ha un tiratore in più»

Inzaghi domani tornerà da allenatore all’Olimpico, per la prima sfida da ex alla Lazio. Il tecnico dell’Inter deve valutare le condizioni di diversi uomini (vedi articolo): dal giornalista Marinozzi, durante 23 su Sky Sport 24, arriva un consiglio.

SCELTE A LUNGO RAGGIO – Andrea Marinozzi presenta Lazio-Inter: «C’è il ritorno di Simone Inzaghi dalla Lazio, una bella partita e un’immagine romantica. Dovrà gestire bene i suoi uomini: il PSG ha giocato oggi, ieri notte i suoi argentini erano in campo e hanno seguito il match dalla tribuna. Gestirli è un pensiero che può fare anche l’Inter, perché la Lazio è importante ma lo Sheriff è fondamentale. Può partire Ivan Perisic assieme a Edin Dzeko, tenendo Lautaro Martinez e Joaquin Correa per la Champions League. Non è una settimana banale per l’Inter, poi guarderà anche l’aspetto dei centimetri in campo. L’Inter è una squadra molto forte di testa e affronta una squadra che ha subito tanti gol da calcio piazzato. Oltre a dei buoni saltatori può avere anche un tiratore in più: Federico Dimarco col sinistro. Non c’è solo il viaggio. I giocatori dell’Argentina hanno giocato giovedì notte e sarebbero in campo sabato pomeriggio. Il divario di tre giorni non c’è più: con i cinque cambi Lautaro Martinez può entrare in corsa, senza fretta».