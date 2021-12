Marinozzi: «Inter, vedo divario dalle altre. Calendario? Un minimo vantaggio»

Per Marinozzi l’Inter è favorita per vincere la Serie A, nonostante fra gennaio e febbraio avrà un calendario piuttosto pesante. Il giornalista, da 23 su Sky Sport 24, fa il punto sulla capolista.

CAMPIONI D’INVERNO – Per Andrea Marinozzi il ruolino di marcia tenuto sin qui può essere confermato anche nel 2022: «In questo momento vedo l’Inter superiore alle altre tre squadre. Hanno iniziato molto bene Milan e Napoli, ma l’impressione di forza data dall’Inter in queste ultime giornate ha superato anche l’ottimo inizio delle squadre di Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Vedo divario, anche perché mercoledì verrà presa una scelta fondamentale per Milan e Napoli: la Coppa d’Africa si giocherà oppure no? Questo sposterebbe tantissimo. Il calendario? Milan, Napoli e Liverpool di fila sono pericolose, perché ti giochi tutto in Champions League. Però guardo il lato positivo: le affronta nel momento migliore della stagione. L’Inter non ha iniziato così bene, non aveva questa solidità di squadra e questo gioco così bello e fluido. Adesso sì, quindi affrontare queste squadre ora credo che sia, nella difficoltà delle partite ravvicinate, un minimo vantaggio».