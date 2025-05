Marinozzi: «Inter ha gestito meglio del Barcellona. Ho una sensazione su Lautaro Martinez»

Andrea Marinozzi, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Inter contro l’Hellas Verona. Per il telecronista i nerazzurri sono riusciti a gestire la gara senza problemi e ha portare a casa i tre punti senza utilizzare i titolari. Al contrario il Barcellona, avversario dell’Inter in Champions League, ha dovuto impiegare diversi titolari per battere il Valladoid in Liga. Poi il parere su Lautaro Martinez.

IL COMMENTO – Andrea Marinozzi, intervenuti negli studi di Sky Sport, ha analizzato le prestazioni offerte ieri sera da Inter e Barcellona. Entrambe hanno ottenuto alla fine la vittoria, ma i nerazzurri sono riusciti a far riposare molti titolari: «Inter ha gestito la propria gara meglio rispetto al Barcellona, che è dovuta ricorrere a molti titolari per rimontare e vincere la partita. L’Inter ha gestito alla grande la gara, attraverso il possesso palla con difensori e portiere. Non hanno concesso nulla, ma neanche costruito niente. Inzaghi ha fatto riposare i titolari, sia dal punto di vista fisico che mentale, obiettivo principale prima di giocare la partita di martedì, fondamentale per la stagione dell’Inter. Questo mi spinge a pensare che Lautaro Martinez possa accorciare i tempi di recupero visto la sua voglia di esserci, e possa in qualche modo riuscire nell’impossibile e giocare la gara di ritorno. Anche Thuram era più fuori che dentro prima dell’andata, poi ha giocato e segnato dopo 30 secondi».