Marinozzi: «Inter tra i top club in Europa. Si difende con il pallone»

Andrea Marinozzi parla su Sky Sport della stagione dell’Inter e del livello raggiunto dai nerazzurri non solo in Italia, ma anche in Europa.

ALTO SPESSORE – Marinozzi parla così: «L’Inter è di un’altra cilindrata. Nel secondo tempo l’Atletico Madrid ha un’occasione con Lino, dal momento successivo i nerazzurri tengono palla per 3 minuti e 12 secondi. Si difendono con il pallone, capiscono il momento per gestire palla. Hanno aumentato il livello di conoscenza e di capacità di lettura della partita. L’Inter adesso è tra i top club europei, è là con le altre grandi squadre come Real Madrid e Manchester City».