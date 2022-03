Marinozzi: «Inter stanca? Ho dei dubbi. Dopo la Lazio, ha corso più di tutti»

Dagli studi di Sky Sport nel post partita di Atalanta-Bayer Leverkusen di Europa League, Andrea Marinozzi ha analizzato anche il momento dell’Inter. Il telecronista ritiene la squadra di Inzaghi in forma dal punto di vista fisico

NO STANCHEZZA − Sul calo fisico dei nerazzurri, Marinozzi non è d’accordo: «Stanchezza tra le fila dell’Inter? Sinceramente ho i miei dubbi. L’Inter dopo la Lazio è la squadra che ha corso di più, solamente in quattro partite ha corso meno dell’avversaria. E solamente contro il Genoa, ha corso meno in media dell’avversario ma ricordiamo come il Grifone sia oggi una squadra che fisicamente molto in palla».