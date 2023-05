Marinozzi: «Inter, sarebbe perfetto un altro anno di Lukaku»

Andrea Marinozzi parla così su Sky Sport dell’Inter e in particolare dell’attacco nerazzurro in vista della prossima stagione.

ATTACCO – Marinozzi parla in questa maniera del reparto offensivo: «Da Sanchez a Lukaku, da Vidal a Mkhitaryan, il valore della rosa è aumentato sicuramente rispetto all’anno scorso. Il belga sta conquistando adesso anche i più scettici dopo l’anno non positivo a Londra, credo che sia distante dal progetto Chelsea che vive in uno stato di confusione. Hanno speso tantissimo, non hanno un vero attaccante però con Tuchel non ha funzionato Lukaku. Tutto dipende da Pochettino, ci può stare che Lukaku rimanga un altro anno all’Inter. Sarebbe conveniente a tutti e perfetto, altrimenti i blues lo metterebbero sul mercato per altri club. Con Lautaro Martinez, un altro anno di Dzeko e il belga l’attacco è fatto».