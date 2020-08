Marinozzi: “Inter, polemiche compattano il gruppo. Getafe in calo, ma…”

Andrea Marinozzi, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata domani sera alle 21:00 nella sfida di Europa League contro il Getafe. Il giornalista,inoltre ha analizzato il momento della squadra spagnola

POSITIVA – Questa l’analisi di Andrea Marinozzi: «L’Inter sta bene, lo dimostra il finale di stagione positivo. Tutte le voci possano rinforzare e compattare il gruppo. Conte ha bisogno di nemici, come Josè Mourinho e forse questa volta li ha cercati in casa. Credo possa fare una buona gara con il Getafe. Gli spagnoli, al momento del sorteggio di febbraio, stavano meglio, erano una squadra rocciosa. Adesso la squadra è in calo, ha perso 4 giocatori che non hanno rinnovato il prestito, come Kenedy. Post-Covid hanno avuto un rendimento pessimo. È un’altra squadra rispetto a quella di febbraio. Ma questo non vuol dire che l’Inter debba sottovalutare l’avversaria, che arriverà senza pressioni».