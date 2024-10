Marinozzi: «Inter, oggi difesa poco sollecitata. Zielinski è perfetto»

Marinozzi ha commentato la vittoria dell’Inter contro l’Empoli, rispondendo anche alla domanda sulla differenza col Napoli. Poi elogio a Zielinski.

DIFFERENZA – Andrea Marinozzi, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha detto la sua sul divario ad oggi tra Beneamata e Napoli: «La differenza tra l’Inter e il Napoli sta nella testa: la massima concentrazione del Napoli in tutte le partite e la leggerezza in certe partite dell’Inter. Nell’ultimo quarto d’ora ha subito sei gol, la voglia di riscatto del Napoli e l’arrivo di un allenatore che ha sempre fatto primo o secondo. Oggi i difensori dell’Inter poco sollecitati, Bastoni partecipa di più alle azioni, ma l’Empoli si è difesa solamente. Partita non da test probante». Oggi importante vittoria per i nerazzurri, dopo il 4-4 con la Juventus, che aveva lasciato sicuramente l’amaro in bocca.

Inter, due protagonisti sempre più centrali per Inzaghi

PROTAGONISTI – Allo stesso tempo, Marinozzi ha risposto alla domanda su Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Sul primo ci si concentra sulla stanchezza dopo l’ora di gioco: «Dimarco? Nell’Inter i due esterni corrono tantissimo, anche per questo arriva sfinito. È un’immagine che spesso si ripropone. Zielinski? Perfetto per il centrocampo dell’Inter. Dopo la partenza di Brozovic, i tre centrocampisti titolari sono capaci di far tutto e Zielinski è questo: sa fare tutto. Ha capacità di coordinazione e di dribbling uniche, sia in Italia che in Europa».