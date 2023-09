Marinozzi: «All’Inter il miglior Onana della carriera. Spiego il calo»

In estate l’addio di Onana è stato uno dei più sofferti dalla tifoseria dell’Inter che, impensabilmente, adesso lo osserva incespicare col Manchester United. Marinozzi tenta di spiegare cos’è cambiato per il portiere camerunese.

BERSAGLI – Guardando all’opera André Onana fra i pali del Manchester United non ci si può non chiedere cosa sia cambiato rispetto a quando faceva da guardia a quelli dell’Inter. Andrea Marinozzi prova a spiegare a cosa sia dovuto il calo del portiere: «Pessimo inizio di stagione per Onana: ha perso le sicurezze. Secondo me lo scorso anno all’Inter abbiamo visto il miglior Onana della carriera, per tanti aspetti. Soprattutto per la difesa della porta. Lui ha sempre alternato con la maglia dell’Ajax grandi prestazioni e grandi errori ed è tornato ad essere questo. Anche lo scorso anno: fenomenale in Champions League (se consideriamo i gol evitati è stato il miglior portiere), meno continuo da questo punto di vista in campionato. Per la gestione del pallone entra in campo l’Inter. La squadra permetteva anche al portiere di giocare meglio perché aveva dei bersagli come Lautaro Martinez e Edin Dzeko per i lanci lunghi. In questo momento Onana ha la peggior percentuale di lancio lungo e questo è legato anche alle qualità dell’Inter».