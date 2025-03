Marinozzi: «Inter in mezzo contata! Attacco? In estate andrei su 2»

Marinozzi si esprime sulle rotazioni di Simone Inzaghi, individuando un problema a centrocampo nell’Inter. Allo stesso tempo poi parla delle riserve in attacco e consiglia due nomi per l’estate.

ROTAZIONI – Andrea Marinozzi, ospite negli studi di Sky Sport 24, parla del turnover di Simone Inzaghi per gestire al meglio la sua rosa per far fronte al calendario dell’Inter. Il giornalista individua però un problema: «Ha ruotato tantissimo in Champions League, sia nella prima fase che contro il Feyenoord. Adesso ha gli uomini contati in mezzo al campo, perché ultimamente ha avuto problemi sugli esterni, ma in mezzo ha qualche problemino: da Asllani squalificato in Champions a Zielinski infortunato. Mi aspetto un Frattesi con maggior minutaggio. Anche se le rotazioni saranno adesso più ridotte, anche perché ad esempio in Champions non può permetterselo».

ALTERNATIVE – Lo stesso Marinozzi parla delle riserve dell’Inter in attacco e poi fa due nomi per l’estate: «Terza punta? Le punte di riserva sono mancate. Taremi ha sofferto dal punto di vista psicologico, ha sofferto il passare da stella del Porto a riserva di Lautaro Martinez e Thuram. Correa è una buona alternativa in campionato e Inzaghi lo sta gestendo. Arnautovic, fin qui, mi sembra quello più in forma. Mercato offensivo? Prenderei Pio Esposito, ma soprattutto Castro».