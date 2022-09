Marinozzi: «Inter insicura! Mancanono i singoli. Ma ancora presto per parlare»

Andrea Marinozzi dagli studi di Sky Sport ha parlato del momento di difficoltà dell’Inter, sottolineando la prestazione di un singolo in particolare.

PRESTO PER PARLARE – Andrea Marinozzi esprime la sua opinione riguardo lo stato di forma dei nerazzurri: «L’Inter sta commettendo tanti errori ultimamente. C’è tanta insicurezza nella costruzione del gioco. Mancano tanti singoli, come per esempio Nicolò Barella. Però ricordiamo che siamo ancora a settembre. L’Inter è una squadra molto strutturata a livello fisico, quindi ci vuole del tempo per carburare».