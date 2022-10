Marinozzi: «L’Inter ha bisogno di Dimarco! Il migliore in un dato»

Dimarco in Inter-Viktoria Plzen è stato inarrestabile (vedi pagelle). Marinozzi, nel corso di Terzo Tempo Europa, elogia quanto fatto dal laterale non soltanto mercoledì al Meazza, ma ritiene che possa dare una grossa mano per il resto della stagione.

L’UOMO IN PIÙ – Dal rientro dalla sosta per le nazionali di settembre Federico Dimarco è diventato un titolare fisso, insostituibile per Simone Inzaghi. Il giornalista Andrea Marinozzi è convinto che la scelta del tecnico sia giusta: «Ne ha bisogno l’Inter, perché dall’altra parte spesso gioca Denzel Dumfries. Quest’ultimo ha le caratteristiche per chiudere la giocata, in questo senso Dimarco è il migliore a crearla».