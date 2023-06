Marinozzi: «Inter, ecco cosa serve per far male al Manchester City»

Andrea Marinozzi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter che questa sera giocherà la finale di Champions League contro il Manchester City

ARMI – Questa l’opinione di Marinozzi: «Il Manchester City ha avuto un percorso strano, Guardiola ci ha messo un po’ di tempo a trovare la strada giusta anche per inserire Haaland. Da marzo in poi la svolta. Adesso Stones da terzino e la squadra è cambiata ed è riuscita a sfruttare meglio l’attaccante norvegese. Rispetto allo scorso anno, in cui giocavano senza centravanti, hanno meno passaggi filtranti. Cosa deve fare l’Inter? È complicato perché il City è perfetto quando ce l’ha e quando non ce l’ha. Dovranno essere bravi, quando avranno la possibilità di gestire il pallone, di essere tranquilli, coraggiosi e provare a superare la pressione. Se ci riescono hanno tanto campo da attaccare e l’Inter è bravissima a farlo, sono fenomenali in contropiede che è un incubo per Guardiola».