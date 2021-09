Marinozzi: «Inter, due cambi troppo presto. Deve cambiare numeri recenti»

Marinozzi valuta Inter-Real Madrid e in generale gli ultimi tre anni in Champions League dell’Inter, spesso privi di sorrisi. Il giornalista l’ha fatto nel corso di Terzo Tempo Europa su Sky Sport.

LE COMPONENTI – Andrea Marinozzi prova a individuare cosa non è funzionato nell’Inter contro il Real Madrid: «Anche i cambi. Spesso in Serie A hanno cambiato la partita, penso a Verona e Joaquin Correa che ha fatto la differenza. Forse ha cambiato un po’ troppo presto gli esterni Simone Inzaghi: Federico Dimarco un po’ emozionato, Denzel Dumfries non ancora pronto per giocare a questi livelli. Anche Arturo Vidal non è entrato bene, o lo stesso Correa. Dall’altra parte Eduardo Camavinga fa l’assist e Rodrygo fa subito gol. Il Real Madrid l’ha affrontato adesso e lo affronterà all’ultima del girone: deve vincere contro Shakhtar Donetsk e Sheriff, perché è nettamente più forte di queste due squadre. Deve dimostrarlo, cambiare i numeri recenti in Champions League e mettere in fila una serie di vittorie».