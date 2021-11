Marinozzi: «Inter diversa nelle ultime partite. In quelle non vinte un episodio»

Marinozzi vede un cambio nell’Inter rispetto alle prime partite, a prescindere dal pareggio di ieri contro la Juventus. Il giornalista, durante 23 su Sky Sport 24, fa il confronto fra le gare non vinte.

PUNTI PERSI – Questa l’analisi di Andrea Marinozzi: «L’Inter ha questo piccolo problema, non è riuscita a chiudere le partite negli scontri diretti. Le prime tre partite non vinte hanno visto un’Inter differente: premeva tanto, non aveva qualità nella gestione della partita. Contro la Juventus secondo me abbiamo visto un’Inter diversa, molto più pronta a ripartire e non solo a dominare la partita. Una squadra diversa, che nelle ultime due gare ha visto un episodio: contro il Milan, come con l’Atalanta, ha un rigore sbagliato. Segna tanto, ventinove gol, quindi non vedo un problema di finalizzazione. La strada intrapresa ora è migliore di quella iniziale, la vedo pronta».