Marinozzi: «Eriksen migliore della Danimarca? Primo, secondo e terzo»

Andrea Marinozzi – giornalista e telecronista di ‘Sky Sport’ – ha parlato nel prepartita di Galles-Danimarca delle qualità di Christian Eriksen e della sua mancanza per la nazionale scandinava.

IL MIGLIORE – Pensando al percorso della Danimarca a EURO 2020 è impossibile non pensare anche a Christian Eriksen e alla sua mancanza in campo. Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di “Sky Sport”, ha reso chiaro il livello superiore del giocatore dell’Inter rispetto ai compagni di nazionale: «Lui è di gran lunga il migliore, primo secondo e terzo per la Danimarca. Il CT Hjulmand ha dovuto cambiare il suo sistema tattico proprio dopo aver perso il suo giocatore migliore, provando a difendere meglio e dare anche un pochino di qualità in più in attacco, con l’ingresso di Mikkel Damsgaard che può regalare oltre ai gol anche assist importanti per i compagni».