Marinozzi convinto: «Con Lewandowski, altro Barcellona. Martin? Da sfruttare»

L’Inter affronterà il Barcellona nel ritorno delle semifinali di Champions League. I blaugrana potrebbero schierare Robert Lewandowski dal primo minuto, potendo dunque presentarsi con un valore aggiunto importante a San Siro. Sul punto si è così espresso il giornalista Andrea Marinozzi.

CAMBIAMENTO DECISO – Andrea Marinozzi non ha dubbi sull’impatto che una presenza dall’inizio di Robert Lewandowski avrebbe sul ritorno di Inter-Barcellona. Il giornalista ha così esemplificato il suo pensiero a Sky Sport: «Il rientro di Lewandowski rappresenterebbe un vantaggio enorme per i blaugrana, anche nell’ottica del grande feeling del polacco con Flick. Con lui ha toccato il livello più alto, con più gol che partite giocate con Flick in panchina. Il tecnico tedesco potrà gestire Lewa e Ferran Torres, anche in considerazione dei tempi supplementari».

Lewandowski recupera, Balde no. Una situazione da sfruttare in Inter-Barcellona

UN OBIETTIVO – Marinozzi ha poi proseguito: «L’assenza di Balde è da sfruttare. Al suo posto giocherà Gerard Martin, un calciatore che incontra delle difficoltà (come accaduto all’andata, ndr.) nel confronto con Dumfries».