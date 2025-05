Marinozzi: «Conte? Parla, ma la pressione è tutta sua. Inzaghi leggero»

Marinozzi dice la sua sulla grande lotta scudetto tra Napoli e Inter. Entrambe domani sera giocheranno in contemporanea. Per Marinozzi la pressione è tutta sulle spalle di Antonio Conte. Inzaghi, a detta sua, è più leggero.

PRESSIONI – Ospite negli studi di Sky Sport 24, Andrea Marinozzi si è espresso sull’appassionante lotta scudetto che vede impegnate Inter e Napoli, punto a punto. I nerazzurri domani sera se la vedranno con la Lazio, mentre gli azzurri, allo stesso orario, giocheranno a Parma. Le sue parole: «La pressione è sulle spalle di Antonio Conte, che prova sempre a mandarla via con le parole. Quel bonus sprecato adesso aumenta la pressione, perché il Napoli sa di avere un punto di vantaggio da gestire e sa che l’Inter è rimasta lì pur cambiando tantissimo e pur raggiungendo l’obiettivo enorme della finale di Champions League. Simone Inzaghi, che aveva pressione e critiche, adesso è più leggero perché sa che lo scudetto è l’obiettivo, ma sa anche che giocherà la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. La pressione c’è ma è bella e sicuramente il mondo Inter saprà gestire nel miglior dei modi in questo finale. Se il Napoli in questo momento, alla penultima giornata, è un punto avanti all’Inter il merito è di Conte».