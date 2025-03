Marinozzi consiglia Inzaghi: «Non abbandoni una politica. Gestire»

Andrea Marinozzi ha indicato il principale compito di Simone Inzaghi in vista del prosieguo dell’annata, con l’Inter che ha tanti obiettivi ancora disponibili.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Marinozzi ha così parlato a Sky Sport in merito ai prossimi passi dell’Inter di Simone Inzaghi: «Oggi ha vinto un premio importante. Dovrà essere bravo a comportarsi come fatto finora, alternando tantissimo i suoi giocatori migliori tra il Campionato e l’Europa. Ad esempio, ciò lo si è notato nel caso di Taremi, il quale ha avuto per un periodo il maggior minutaggio in Champions League mentre era poco impiegato in Serie A. In questo contesto, il tecnico piacentino dovrà continuare a ottimizzare le forze, trovando più soluzioni possibile per centrare gli obiettivi da lui stesso fissati per la sua Inter».