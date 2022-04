Marinozzi: «Come reagirà l’Inter al KO di Bologna? L’Udinese sta bene»

Andrea Marinozzi, ospite negli studi di Sky Sport 24, si domanda sulla reazione dell’Inter al KO di Bologna. Domenica 1 maggio, i nerazzurri saranno impegnati contro l’Udinese sempre in trasferta

REAZIONE − Marinozzi si interroga sulla risposta dell’Inter al KO di Bologna: «Sono tante le partite che hanno cambiato in positivo e in negativo l’umore dell’Inter. Un gol di Sandro Tonali nel finale di Lazio-Milan ha smarrito la sicurezza che aveva. Chissà come reagirà a questa sconfitta contro il Bologna. Poi l’Udinese sta veramente bene, è una squadra molto fisica. Deulofeu sta vivendo la sua miglior stagione, grande ostacolo».