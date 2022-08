Marinozzi: «Champions League, solo l’Inter ha grosso handicap. Parte dietro»

Il sorteggio di Champions League, come noto, ha portato un girone di ferro all’Inter, per l’ennesima volta finita con le squadre peggiori possibili. Marinozzi, su Sky Sport 24, valuta le differenze con le altre italiane.

GRUPPO TOSTO – Andrea Marinozzi non è molto ottimista dopo il sorteggio di Champions League di giovedì: «È andata male considerando le ultime stagioni delle italiane, spesso uscite agli ottavi di finale. Se guardiamo gli avversari, tolta l’Inter che parte nettamente dietro rispetto alle altre due, le altre se la giocano. Il Milan non è alla pari del Chelsea ma ha pescato bene in terza fascia, anche se il Salisburgo ha passato il girone l’anno scorso, la Juventus ha un avversario temibile come il Benfica. Il Napoli ha un girone stimolante: credo sia più forte rispetto all’Ajax, e la metto dietro al Liverpool, ma anche i Rangers giocano bene. È il girone che mi stuzziaca di più, con più qualità generale. Guardando il valore delle avversarie penso che solamente l’Inter ha un grosso handicap».