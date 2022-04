Marinozzi: «Brozovic insostituibile! Juventus-Inter ci dirà una cosa»

Andrea Marinozzi, telecronista di Sky Sport, dagli studi dell’emittente televisivo ha detto la sua riguardo Juventus-Inter e il recupero di Marcelo Brozovic.

DERBY D’ITALIA – Marinozzi dagli studi di Sky ha parlato così in vista del Derby d’Italia: «Il recupero di Marcelo Brozovic sarà decisivo e importante per l’Inter, ha dimostrato di essere insostituibile e in caso di trionfo sarà sicuramente protagonista. Juventus-Inter sarà una partita chiave per capire se i bianconeri possono tornare, e soprattutto se l’Inter può riprendersi in uno scontro diretto e tornare a duellare con le prime del campionato».