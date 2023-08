Marinozzi: «Balogun all’Inter? Stagione fantastica ma ho un dubbio»

Balogun torna a essere uno dei nomi principali per l’attacco dell’Inter, dopo che Scamacca ha scelto l’Atalanta. Nel commentare quest’ultima notizia, il giornalista Marinozzi si sofferma su cosa potrebbe non essere ideale per il giocatore tornato all’Arsenal.

LA PERPLESSITÀ – Stasera Sky Sport ha dato l’annuncio di Gianluca Scamacca che ha accettato l’offerta dell’Atalanta. Novità che costringe l’Inter a cambiare di nuovo obiettivo in attacco, per Andrea Marinozzi con qualche conseguenza: «Folarin Balogun? Tra i nomi credo che sia quello con il maggior margine di miglioramento, oltre a essere il più giovane. Viene da una stagione fantastica con il Reims, ha segnato ventuno gol di cui quindici su azione. Ha caratteristiche però particolari, la domanda è se può inserirsi bene nel gioco di Simone Inzaghi. La qualità migliore di Balogun è l’attacco alla profondità: è velocissimo, poi è un finalizzatore. Sa colpire bene col destro, che è il suo piede, anche col sinistro e anche di testa. Giocava in una squadra molto diretta e veloce, con poche sequenze di passaggio per arrivare al tiro. L’Inter ha un gioco diverso, serve un attaccante fisico bravo nella mobilità e nel far salire i centrocampisti. Balogun dietro avrebbe centrocampisti con qualità di inserimento, spalle alla porta può migliorare. La domanda che mi pongo è: perché Mikel Arteta non ha mai pensato di rimetterlo dentro l’Arsenal? Perché ha determinate caratteristiche, ma non so se possa essere il meglio».