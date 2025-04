Marinozzi: «Arnautovic? Solo gol pesanti! Con lui cambia Lautaro Martinez!»

Marko Arnautovic viaggia verso una maglia da titolare in Inter-Roma. Andrea Marinozzi si sofferma sull’ultimo rendimento dell’austriaco e analizza il potenziale della coppia che andrà a formare con Lautaro Martinez.

GOL PESANTI – Simone Inzaghi sembra abbia scelto il suo attacco per Inter-Roma: sarà Marko Arnautovic ad affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto. Andrea Marinozzi, opinionista di Sky Sport, dà il suo parere sul momento del calciatore austriaco: «Arnautovic ha giocato otto partite più di 45′ e ha segnato sette gol. Le sue sono state reti pesanti: o il gol della vittoria, quello del pareggio o quello dell’inizio della rimonta. A Cagliari ha firmato gol e assist. L’unica partita dove non ha segnato, sbagliando il calcio di rigore, è stata quella con lo Young Boys. E la curiosità e che Arnautovic ha segnato tutte le reti in casa».

PROFONDITÀ – Andrea Marinozzi prosegue, evidenziando le differenze nel gioco dell’Inter con in campo l’austriaco: «Il modo di giocare quando c’è Arnautovic al posto di Thuram cambia un po’. Con lui Lautaro Martinez può attaccare la profondità, può alternarsi di più. Quando c’è il francese è lui ad a farlo, con il capitano invece a legare il gioco. Un esempio è il gol che segna Lautaro Martinez contro il Cagliari: Arnautovic largo dà una palla geniale e l’argentino, che attacca la profondità, è bravo a sfruttarla. Quindi con l’austriaco in campo l’argentino ha la possibilità di cambiarsi un po’ di più rispetto a quanto fa con Thuram».

SINTONIA – Andrea Marinozzi conclude: «Con Lautaro Martinez e Arnautovic c’è meno gamba e meno fisicità, però la coppia funziona e sta bene insieme. L’austriaco sta facendo un buon 2025, si è ripreso un ruolo importante in questa Inter. Per mancanza di Taremi ha dovuto aumentare la sua posizione nelle gerarchie, da quarto attaccante a terzo e lo ha fatto con buoni risultati. Mi sembra anche un ragazzo che fa tanto gruppo nello spogliatoio».