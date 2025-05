Marinozzi: «L’anima dell’Inter è cambiata, mi ha colpito Inzaghi»

Marinozzi non ha dubbi sull’Inter e sulla crescita durante questi anni, culminata con il raggiungimento della seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Poi elogio a Inzaghi.

ANIMA E UNIONE – Andrea Marinozzi, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha elogiato la squadra di Simone Inzaghi e la straordinaria impresa di ieri sera contro il Barcellona. Il collega parla di Inter evoluta, di squadra unita e che non molla mai: «L’Inter non ha difeso e speculato troppo, ma anzi quando lo ha fatto ha subito gol. È cambiata l’anima di questa squadra, sono alti, aggressivi, sanno leggere i momenti della partita. Frattesi ha rispecchiato quello che è nell’intervista post-partita: non è il migliore ma non si arrende mai, è sempre l’ultimo a non mollare. Il gol arriva da un aspetto di evoluzione dell’Inter, rispetto al passato è una squadra più aggressiva. Non in maniera costante come fa il Barcellona, ma sa leggere questi momenti. L’Inter ha giocato insieme e di squadra: cosa che vale per tutte e soprattutto per l’Inter che non ha un Yamal, un Kvaratskhelia, un Saka o un Doué. Taremi ha fatto la miglior partita, ma i cambi, a parte Carlos, tutti bene. Mi ha colpito la lucidità di Inzaghi: bravissimo a gestire i momenti di pressione».