Marinozzi: «Alternative Inter prima problema, ma ora soluzioni»

Marinozzi ha detto la sua sulle alternative dell’Inter, che nelle ultime settimane si sono rivelate decisamente importanti per Inzaghi.

ASSENZE – Andrea Marinozzi a Sky Sport sul duello scudetto: «L’assenza di Lobokta abbassa molto la percentuale di perfezione del Napoli, lo abbiamo visto anche contro il Genoa. Soprattutto nell’uscita dalla pressione, la squadra va in difficoltà. Gilmour ha fatto un buon campionato quando ha giocato insieme a Lobokta. Per l’Inter, invece, l’assenza che si sentirà di più sarà quella di Lautaro Martinez. Nelle gare importanti e che rimangono nella testa dei tifosi c’è sempre la sua immagine. Però le alternative, che prima erano individuate come il problema dell’Inter, si sono rivelate una soluzione in questo momento».