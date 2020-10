Marinozzi: “All’Inter manca qualcosa. Gagliardini può essere titolare”

Andrea Marinozzi, noto giornalista e telecronista di “Sky Sport”, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, e le alternative di rosa a disposizione del tecnico. Il ritorno di Gagliardini potrebbe aprire spazi a nuove soluzioni

LACUNE – Il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk ha lasciato amarezza in casa Inter, ma anche tanta voglia di riscatto e consapevolezza dei propri mezzi. Antonio Conte è ancora alla ricerca di una quadratura dal punto di vista tattico. Ne è convinto Andrea Marinozzi, telecronista di “Sky Sport”: «La sensazione è che all’Inter manchi sempre qualcosa, probabilmente anche un po’ di fortuna. Conte ha tante alternative e può sperimentare, schierando magari Christian Eriksen da seconda punta o Andrea Pinamonti. Per lui, secondo me, è fondamentale il recuperi di Roberto Gagliardini, che ha fatto un gran percorso lo scorso anno. In generale credo che Conte stia gestendo bene le sue risorse di organico. Nonostante il pareggio con lo Shakhtar Donetsk, nulla è già compromesso nel girone di Champions League dell’Inter».