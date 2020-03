Marino: “Serie A? Non guardo più a questa! Mercato fantasia pura”

Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto in collegamento con “Radio Sportiva”. Il dirigente pensa che la Serie A non si potrà concludere per quanto riguarda la stagione 2019-2020 ed esclude che le voci di mercato che escono in questo periodo siano reali.

PROBLEMA GROSSO – Così Pierpaolo Marino: «Sentiamo l’esigenza di discutere su come andrà a finire la Serie A, ma ci scontriamo con settecento morti al giorno e i carri funebri sostituiti dai mezzi militari. Certi discorsi, oggi, mi sembrano inadeguati e improponibili. Siamo davanti a una pandemia, che non permette nessuna programmazione: i discorsi che si proiettano verso maggio-giugno, secondo me, lasciano il tempo che trovano. Sono più preoccupato per la regolarità della prossima stagione, non guardo questo campionato perché intravedo troppe problematiche. Purtroppo il discorso Coronavirus non si esaurisce in quindici giorni. Mercato? Non c’è nessun interesse, ancora non sappiamo quale sarà il destino di questa stagione. Leggo trattative che riguardano anche nostri giocatori: ci sarebbe da farsi una risata, se il momento non fosse così triste. Fantasia pura, sento i colleghi solo per tematiche strettamente correlate all’emergenza. Sono discorsi molto complicati, ma credo che il calcio ritroverà un suo equilibrio. È un mondo che, seppur fra tanti difetti, ha dimostrato nei momenti difficili in passato di saper trovare da solo i propri equilibri».