Marino: “Secondo posto, non solo Inter! Lotta a tre, sarÃ  bel duello”

Marino: “Secondo posto, non solo Inter! Lotta a tre, sarà bel duello”

Umberto Marino, Direttore Generale dell’Atalanta, ha parlato a “Sky Sport” nel prepartita della sfida contro il Bologna della lotta per il secondo posto e del duello con Inter e Lazio.

CORSA A TRE – Non solo Inter e Atalanta: per il secondo posto è un affare a tre, con anche la Lazio pronta a insidiare le due squadre nerazzurre. Umberto Marino, Direttore Generale della società bergamasca, ha parlato proprio della questione nel prepartita della sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole: «Lotta con l’Inter per il secondo posto? Io credo che ci sia anche la Lazio, siamo tre squadre che si giocano secondo, terzo e quarto posto fino alla fine. Sarà un bel duello e speriamo che vinca il migliore».

