Marino: «Scudetto? Dico Inter per due motivi. Bremer e Dybala…»

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A

LOTTA – Pierpaolo Marino parla a proposito della lotta scudetto, indicando l’Inter come favorita. Una parola, inoltre, sulla situazione relativa a Dybala: «Scudetto? Dico Inter. Per calendario e stato di forma dopo il successo contro la Juventus. Non mi sarei aspettato la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina mentre il Milan fatica a segnare. No, alla Juventus ormai non credo più. Dybala? Andrà ai nerazzurri. Marotta ha un buon rapporto con Paulo e questo aspetto farà la differenza. Bremer? È uno dei tre difensori più forti in Italia. Futuro? Dico Inter, o Juventus se dovesse andare via De Ligt».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia