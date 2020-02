Marino: “Non sono d’accordo con Marotta. Il campionato…”

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, intervenuto su “Sky Sport”, ha parlato della decisione di rinviare le gare a porte chiuse. Marino, inoltre, non si dice d’accordo con le parole di Giuseppe Marotta, delegato area sport dell’Inter (qui le dichiarazioni)

COMPROMESSO – Pierpaolo Marino non è d’accordo con le parole di Marotta: «D’accordo con le parole di Marotta? No, non sono d’accordo perché per me il campionato irregolare e compromesso non conta nulla dinnanzi a questa situazione. Però aggiungerci delle ulteriori situazioni che provocano ulteriori irregolarità mi sembra azzardato. Mi sarei aspettato una lettera della Lega al Governo in cui chiedeva se ci fossero gli estremi secondo i quali il campionato avrebbe dovuto fermarsi e nel caso fare anche quello. Che ci interessa di un campionato che ormai è irregolare e può arrivare alla fine in una situazione in cui si è compromessa in parte la salute pubblica. Anche perché è da dimostrare che una partita a porte chiuse non abbia i suoi pericoli. Non ho capito la posizione di sostituirci al Governo e decidere di giocare a porte chiuse per salvaguardare aspetti che difronte alla salute non conta nulla».