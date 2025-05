Marino: «Inzaghi ricordi Allodi che diceva, ‘in ogni posto vinci e fuggi!’»

Marino ha detto la sua sul futuro di Simone Inzaghi, che in caso di vittoria della Champions League dovrebbe lasciare l’Inter. E cita una massima del grande Italo Allodi.

USCITA SOFT – Mancano tre giorni a Psg-Inter, ma continua a tenere banco il futuro di Simone Inzaghi. Su Radio 24 e precisamente su Tutti Convocati, l’ex dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino commenta così l’eventuale addio: «Io auguro all’Inter di vincere e sono in un pronostico a favore dell’Inter, nonostante le percentuali che danno favorite il Psg nei pronostici. E con una vittoria, per Simone si potrebbe creare la situazione ideale per abbandonare nel momento giusto e con il risultato giusto. Gli allenatori a distanza di tempo stanno applicando una regola, ossia quella di Italo Allodi. Io ricordo che durante le lezioni a Coverciano diceva agli allenatori: “in ogni posto vinci e fuggi!” Si crea un contesto favorevole per rendere soft l’uscita, nessuno gli potrebbe dire “scappi via perché hai perso la finale”. E se dovesse andare via, l’Inter farebbe la virata su Max Allegri. Ecco perché il Napoli dovrebbe affrettarsi a chiudere su Allegri». In questo valzer delle panchine si è unita negli ultimi minuti anche la Fiorentina, che ha ricevuto clamorosamente le dimissioni di Raffaele Palladino.