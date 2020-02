Marino: “Inter rinforzata ma Lazio gioca meglio, giusto crederci! De Paul…”

Condividi questo articolo

Marino – Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, lancia la Lazio nella lotta scudetto ma non nega il miglioramento dell’Inter dopo il mercato di riparazione. Quanto a De Paul, in estate potrebbe finalmente fare il salto di qualità grazie all’offerta giusta

ASTA PER DE PAUL – L’Udinese prima pensa a salvarsi, poi potrà sacrificare i big per fare plusvalenza. Parola di Pierpaolo Marino, che però non si sbilancia troppo sul gioiello bianconero: «Abbiamo avuto richieste per molti giocatori nostri. Però abbiamo tenuto i migliori e sfoltito la rosa che era troppo numerosa. Rodrigo De Paul? A gennaio abbiamo avuto solo dei tam tam, ma niente di che. In estate c’era stata invece grande richiesta. Oggi siamo concentrati sul girone di ritorno».

LOTTA A TRE – Marino dà uno sguardo anche ai piani alti della classifica: «Che mercato è stato in Serie A? Un mercato interessante. Si sono viste cifre considerevoli, soprattutto in alcuni acquisti del mercato globale. Inter e Milan si sono rinforzati. Scudetto? La Lazio è la squadra che gioca meglio. Giusto crederci. Sicuramente può lottare». Questo il pensiero di Marino sulla sfida scudetto che vede coinvolte Inter, Juventus e Lazio.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo