Marino: «Inter in difficoltà contro l’Udinese. Ma anche Roma e Milan…»

Marino, dopo la vittoria dell’Udinese contro l’Inter, esprime la sua opinione sulle prestazioni delle big affrontate finora dalla squadra di Andrea Sottil. Queste le parole del direttore dell’area tecnica dell’Udinese nella trasmissione “Tutti Convocati“ sulle frequenze di Radio 24.

BIG IN DIFFICOLTÀ – L’Inter, scontratasi con l’Udinese (vedi articolo) nell’ultima giornata di Serie A, si è arresa alla fisicità della squadra di Andrea Sottil. Pierpaolo Marino, intervenuto nella trasmissione “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, dice la sua sulle condizioni delle big affrontare sinora dalla squadra che dirige. «Contro l’Udinese non ho visto nessuna di queste grandi squadre in forma. Le ho viste tutte in difficoltà, soprattutto la Roma e l’Inter. Il Milan è stato quella che ci ha sofferto di meno, ma più dal punto di vista del risultato e che da quello del gioco». Secondo Marino, quindi, l’ottima forma fisica dell’Udinese non ha dato filo da torcere solo all’Inter.