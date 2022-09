Marino: «L’Inter? Dire che l’ho vista bene ruffianata. Ma Udinese già così»

L’Inter è uscita sconfitta dalla Dacia Arena, dove l’Udinese ha vinto 3-1 ieri mattina. Marino, direttore dell’area tecnica dei bianconeri friulani, a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 rimarca il valore dei suoi anche più degli errori della squadra di Inzaghi.

PARLA IL VINCITORE – Pierpaolo Marino si gode la sua Udinese, arrivata contro l’Inter alla quinta vittoria consecutiva in Serie A: «È una sorpresa perché, chiaramente, non accade tutti i giorni per una squadra come l’Udinese. Può essere prevedibile per altre squadre, non per noi. Il Napoli può sognare? Sicuramente sì, perché la squadra in molte partite pratica il miglior calcio del campionato di Serie A di quest’anno. Questo è merito di un’ottima campagna acquisti e di un’ottima gestione delle risorse della squadra. Direi che il Napoli è una candidata per lo scudetto, quest’anno forse la lotta sarà più accanita, terribile e con stretto margine di differenza punti rispetto all’anno scorso».

AVVERSARIO IN CRISI – L’Udinese ha sfruttato gli errori di Simone Inzaghi e dei giocatori in campo. Marino non può salvare l’Inter: «Dire che l’ho vista bene farei una ruffianata che non serve. Però non vorrei neanche sminuire i meriti dell’Udinese e quindi vado ad alleviare i demeriti dell’Inter, perché ho visto anche la Roma due settimane fa e aveva perso 4-0 in maniera anche più netta. Non voglio parlare di obiettivi a lunga gittata, però ci sono anche i meriti dell’Udinese nell’annientare queste grandi squadre».