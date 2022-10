Marino: «L’Inter abbia fiducia in Inzaghi. Da sistemare una cosa»

Si è discusso molto in questi giorni di possibile esonero per Inzaghi. Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Marino, dopo la vittoria al 93′ sul Verona (vedi articolo), dal Bentegodi parla per Supertele su DAZN delle difficoltà dell’Inter.

NIENTE ESONERO – Pierpaolo Marino difende Simone Inzaghi e l’Inter: «Come uscire dalla crisi? Solo continuare a lavorare come sta facendo il mio collega Giuseppe Marotta, che è bravissimo. Ricucirà le fila: la squadra è forte, l’Inter ha una rosa importantissima. C’è da avere fiducia nell’allenatore e nella rosa, sistemare quelle alchimie nello spogliatoio che si incrinano. Con dirigenti esperti vanno rattoppate. Poi, naturalmente, ci vorrebbe Romelu Lukaku tipo due anni fa».