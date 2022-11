Marino: «Handanovic intelligente. L’Inter pensi al futuro, avere 2 portieri…»

L’ex tecnico dell’Udinese Pasquale Marino, tecnico di Handanovic ai tempi del Friuli, ha parlato dell’intelligenza del portiere slovacco e della scelta dell’Inter

INTELLIGENTE − Pasquale Marino su Calciomercato.it racconta Handanovic: «Ha dimostrato ancora una volta l’intelligenza che già avevo visto all’Udinese. Con noi era partito per essere il dodicesimo e alla terza giornata l’ho fatto esordire a Torino. Venivamo da una partita persa in casa per 0-5 contro il Napoli. Parlando con il mio preparatore dei portieri ho pensato fosse arrivato il momento. Abbiamo fatto una bellissima vittoria e poi lì non è più uscito tranne qualche partita. L’Inter deve pensare al futuro, quindi avere un portiere giovane e uno che ha l’intelligenza di capire quando rimanere fuori e quando giocare».