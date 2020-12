Marino: “Esposito non gioca? Per me c’Ã¨ la SPAL, non il singolo”

Marino: “Esposito non gioca? Per me c’è la SPAL, non il singolo”

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

Pasquale Marino, allenatore della SPAL, ha parlato oggi in conferenza stampa e ha risposto a una domanda specifica su Sebastiano Esposito e sul perché il giovane attaccante in prestito dall’Inter trovi così poco spazio nella sua squadra

ESPOSITO NON GIOCA – Marino non vuole esporsi sul perché Sebastiano Esposito abbia così poco spazio nella sua squadra: «Io preferisco non parlare dei singoli, ogni volta dopo una sconfitta si evidenzia che qualcuno non gioca, ma come Esposito in tanti non giocano. In rosa siamo in 25-26 e ci sono alcuni che non giocano in questo momento come Murgia, uno che ha giocato tante partite importanti in Serie A con la Lazio ma non gioca. Perché non mi chiedete di Murgia, Salomon o altri? Sono tutti uguali per me. A me interessa la SPAL, non posso guardare i singoli, devo guardare al meglio, gestire le energie, vedere gli allenamenti. Inutile che parli e faccia pagelle, le pagelle si fanno a fine anno. In questo momento la cosa più importante è avere energie per riscattare la brutta sconfitta di Ascoli. Quello conta più di tutto, non c’è il singolo, c’è la SPAL».