Marino difende l’Inter: «Dalle Coppe europee benefici a tutto il sistema!»

Pierpaolo Marino si è pronunciato sulla decisione della Lega Serie A di rinviare Inter-Roma a domenica 27 aprile alle ore 15. Il dirigente sportivo ha assunto una posizione simile a quella dei nerazzurri.

LA VISIONE – Pierpaolo Marino, ex dg di Napoli, Udinese e Atalanta, si è così pronunciato a Tutti Convocati sul tema della decisione di rinviare il match tra Inter e Roma a domenica alle 15. L’avellinese ha posto l’accento sul fatto che le scelte da assumere debbano essere ponderata tenendo conto dei benefici derivanti all’intero sistema dall’avanzamento delle italiane nelle competizioni internazionali: «Quando le squadre che disputano le Coppe europee vanno avanti, una percentuale dei guadagni va anche alle altre. Per cui la regola dovrebbe essere quella di privilegiare le competizioni internazionali che sono nella fase di ‘sviluppo vincente’, altrimenti si rischia di vanificare quanto fatto in un anno intero».