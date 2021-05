Marino: «De Paul? Dall’Inter nessun segnale preciso come in passato!»

Pierpaolo Marino, dirigente bianconero, prima di Inter-Udinese, ultima di campionato, ai microfoni di “Dazn” ha parlato in breve del possibile interesse di Rodrigo De Paul.

SU DE PAUL – Marino prima di Inter-Udinese, ai microfoni di Dazn ha parlato brevemente del possibile interesse del club nerazzurro per il centrocampista argentino: «De Paul? l’Inter non ha mandato segnali precisi, in passato ha mostrato molte attenzioni per lui ma non era il momento di darlo via».