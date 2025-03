Marino convinto: «Frattesi perfetto per Conte. Una posizione ideale!»

Pasquale Marino ha indicato quella che, dal suo punto di vista, potrebbe essere la soluzione migliore per il futuro del calciatore Davide Frattesi, da lui allenato all’Empoli.

IL RUOLO – Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter in estate. Del suo caso ha parlato Pasquale Marino a Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando quanto il calciatore italiano sia stato utile alla causa del suo Empoli nel 2019-2020: «Dai primi allenamenti mi colpirono le capacità tecnico-tattiche di Frattesi. Infatti, nel mio 4-3-3 lo impiegai immediatamente titolare nel ruolo di interno destro di centrocampo».

Marino sul futuro di Frattesi: un allenatore ideale

LA CONVINZIONE – Marino ha poi proseguito concentrandosi sulla situazione attuale e su quella che potrebbe verificarsi in futuro: «Il ruolo di interno destro gli si calzava così bene da permettergli di avere un impatto offensivo impressionante. Nelle prime 4 partite ottenemmo 4 vittorie, con Davide che segnò due reti in tali incontri. Rispetto a quegli anni, Frattesi è cresciuto in personalità e carattere, tanto da avere un nuovo modo di interpretare il ruolo di mezzala».

ALLENATORE SPECIFICO – Marino ha così concluso: «Penso che Frattesi sia un calciatore perfetto per Conte, dato che non si tira mai indietro quando c’è da allenarsi e va sempre al massimo sia durante la settimana sia nel corso di un match. Si tratta di un mediano poliedrico che si esprime al meglio in un centrocampo a tre o anche nel 3-5-2».