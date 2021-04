Gianpiero Marini, ex centrocampista e allenatore dell’Inter, ha fatto un intervento durante “Marte Sport Live” su “Radio Marte”. A suo avviso Barella è già fra i migliori al mondo, e sarà un pilastro dell’Inter che per lui adesso deve puntare a tornare ai vertici europei.

IN DISCESA – Gianpiero Marini va oltre la scaramanzia: «Scudetto? Secondo me l’Inter potrebbe far festa già da ora. Ne sono convinto, ma non lo dico da adesso: è un po’ che sostengo che l’Inter avrebbe potuto vincere il campionato, già da settembre. Ha avuto, a mio giudizio, un inizio di anno difficoltoso ma perché non aveva i giocatori e la società non aveva smaltito la delusione in coppa. Ma, fra settembre e ottobre, si è rimessa in pista con Antonio Conte e i dirigenti come Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello e Javier Zanetti. Sono riusciti a dare certezze, l’Inter ora può già festeggiare».

CRESCITA NECESSARIA – Marini parla degli step che servono ancora: «Quando esci dalle coppe restano degli strascichi, soprattutto per una squadra come l’Inter. Ma, a mio giudizio, è stata frutto della poca solidità che avevano prima. Cioè: la sconfitta nella finale di Europa League ha lasciato degli strascichi, e quando succedono queste cose è dura rialzarsi. Sono stati bravi i dirigenti, e Conte in prima linea. Quale passo in avanti? Tutti coloro che vogliono arrivare nella parte finale di Champions League devono avere una squadra organizzata. Credo che l’Inter sarà organizzata, soprattutto dopo che vincerà il campionato, perché consoliderà la rosa e potrà competere fino alle parti finali della Champions League».

AL TOP – Marini esalta Nicolò Barella: «Ritengo che un ragazzo della sua età, così bravo, difficilmente si possa vedere. È stato premiato, mi sembra, come miglior giocatore italiano ma io lo ritengo fra i migliori al mondo, per qualità fisica, tecnica e tattica. L’Inter ha fatto un grandissimo acquisto. Barella e Manuel Locatelli sono i due talenti giovani di ultima generazione: hanno davanti una strada di grandi soddisfazioni a livello calcistico».