Marin, centrocampista del Cagliari, è compagno di Radu in nazionale con la Romania. Intervistato dai canali ufficiali della sua nazionale ha risposto a una domanda su cosa preferirebbe fra Inter e Milan.

DOVE GIOCARE? – Razvan Marin è un titolare fisso del Cagliari, anche se in Serie A al momento non è ancora riuscito a esprimersi del tutto. Ora è nel ritiro della Romania, dove condivide il gruppo con un nerazzurro: Ionut Andrei Radu. E proprio su questo, durante un’intervista, si è visto porre questa domanda: «Il prossimo club dove giocherai: se potessi scegliere, Inter o Milan?» La risposta di Marin è particolare: «Perché non tutti e due? (ride, ndr) No, non lo so, davvero. Non so come rispondere a questa domanda».