Barigelli: “L’Inter avrÃ  il bicchiere mezzo pieno, basi gettate”

Barigelli: “L’Inter avrà il bicchiere mezzo pieno, basi gettate”

Stefano Barigelli, neo direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in collegamento con “Sky Sport” e ha parlato di come l’Inter affronterà questo finale del campionato a partire dalla partita di questa sera contro il Sassuolo

BASI GETTATE – Barigelli sostiene che l’Inter abbia gettato le basi per la prossima stagione: «Conte non ama moltissimo il turn-over, ma si tratta di un mini torneo con condizioni particolari. Io sono convinto che l’Inter alla fine della stagione avrà il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Forse non tutti i traguardi sono stati raggiunti, ma è cresciuta molto e ha posto le basi per poter competere l’anno prossimo per lo scudetto e magari fare qualcosa di più in Europa».