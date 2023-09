Marianella: «Thuram perfetto per l’Inter! Non lo sarebbe stato al Milan»

Thuram da una settimana fa ha visto cambiare il suo status all’Inter e con la Francia, avendo segnato sia il suo primo gol in nerazzurro sia coi Bleus. Marianella lo giudica molto utile per la manovra di Inzaghi, premiando la sua scelta di non andare al Milan.

IL MIGLIORE – Massimo Marianella, a Sky Sport 24, elogia Marcus Thuram: «Questo è un attaccante molto interessante. È un attaccante di fatica, un attaccante di movimento: non è il bomber per definizione, ma per la dinamica dell’Inter è assolutamente perfetto. Quando, all’inizio del calciomercato, sembrava vicinissimo al Milan per me non era la sua migliore dimensione tattica: all’Inter ha gli attaccanti perfetti, con Lautaro Martinez al quale lascia spazi andandoseli a cercare larghi. Al Milan, per lui che si allarga molto a sinistra, c’è Rafael Leao mentre è perfetto per la dinamica dell’Inter».

L’ALTRO – Nella Francia dell’Inter c’è anche Benjamin Pavard oltre a Thuram. Marianella non crede che possa giocare il derby col Milan: «Titolare? No. Cioè: non dall’inizio, perché credo che debba giocare Matteo Darmian. Immagino che l’idea di Simone Inzaghi sia proprio quella dell’alternanza, che Pavard sia stato preso per fare il terzo nella difesa a tre. Magari in certe partite allargherà Darmian per dare riposo a Denzel Dumfries e Pavard giocherà dietro».